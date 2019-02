„Zerfall des Weltpuzzles“: Zukunft der EU steht in Frage (sputniknews)

19.02.2019

Steht das Bündnis zwischen USA und EU vor dem Zerfall? Sputnik hat mit Mohammad Marandi, Dozent für englische Literatur und Orientalistik und Leiter des Lehrstuhls für internationale Studien an der Universität Teheran, Merkels Münchner Rede genauer unter die Lupe genommen.

Die Rede der deutschen Kanzlerin Angela Merkel bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag ist mit Standing Ovations gefeiert worden. Merkel verurteilte die einseitigen Schritte der USA, und zwar den Ausstieg aus dem INF-Vertrag mit Russland und aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Merkel sagte in München, dass „etwas, das wir als Ganzes, als eine Architektur der Welt angesehen haben, (…) hier sogar als Puzzle beschrieben wird, in Teile zerfallen ist“.

weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20190219324032765-muenchner-sicherheitskonferenz-iran-politik-fazit

