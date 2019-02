Wenn Verschwörungstheorien wahr werden – heute: Putsch gegen Trump (sputniknews)

Hierzu ein Auszug aus einem englischen Artikel:

Dan Kovalik, ein US-amerikanischer Anwalt für Menschen- und Arbeitsrechte und Autor des Buches „The Plot to Control the World: How the US Spent Billions to Change the Outcome of Elections Around the World“, meint dazu:

„In vielerlei Hinsicht wirkte der Russiagate-Skandal immer wie ein Putschversuch der Geheimdienste gegen Trump. Jetzt wissen wir, dass es einen Plan gab, ihn aus dem Amt zu entfernen.“ Egal was man von Trump halte, er wurde gewählt, sagte Kovalik: „Das FBI versuchte also kurz nach der Amtseinführung von Trump einen Weg zu finden, ihn aus dem Amt zu entfernen. Ich denke, die Menschen müssen sich darüber Sorgen machen, dass sie einen Geheimdienst haben, der glaubt, er könne entscheiden, wer der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Es ist sehr beunruhigend.“ Dass das FBI einen vom Volk gewählten Präsidenten absetzen will, „betrifft alle, denen die Verfassung und Demokratie etwas bedeutet.“ Wenn sie das „mit Trump machen würden, würden sie es ganz sicherlich auch mit jemanden machen, den wir als Linke vorziehen würden.“

Wenn Verschwörungstheorien wahr werden – heute: Putsch gegen Trump

Andreas Peter, 19.02.2019

Der US-Senat will offiziell Vorwürfe untersuchen, wonach der Vize-Justizminister der USA, Rod Rosenstein, die Absetzung von Präsident Donald Trump betrieben habe. Derartige Vermutungen wurden bereits laut, als der Ex-FBI-Chef James Comey entlassen wurde. Nun bestätigte der ebenfalls entlassene FBI-Vize Andrew McCabe diesen Verdacht in einem Buch.

weiterlesen hier: https://de.sputniknews.com/politik/20190219324036401-putsch-trump-vorwuerfe/

