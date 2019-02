Trump brüstete sich, dass die USA die erste von Dutzenden von Nationen gewesen seien, die Guaidó anerkannt hätten, als sich der Führer der Nationalversammlung einseitig als Präsident erklärte und die gespaltene Reaktion der Welt auf den Versuch eines Regimewechsels beschönigte.

den ganzen Artikel hier lesen: https://deutsch.rt.com/international/84476-ihr-werdet-alles-verlieren-trump-ultimatum-venezolanisches-milit%C3%A4r/

