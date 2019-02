19.02.2019

Von Rüdiger Göbel

Im Osten Syriens sind die dschihadistischen Kämpfer des »Islamischen Staats« in dem Ort Baghus umzingelt. Der Sieg der Einheiten der von den USA unterstützen »Syrischen Demokratischen Kräfte« sei nur noch eine Frage der Zeit, hieß es am Wochenende. Doch das Leid der Menschen in dem kriegsgeplagten Land dauert an.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/349423.sanktionen-und-kriegsleid-exodus-aus-syrien.html

