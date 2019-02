USA setzen Venezuela mit Positionierung des Militärs zunehmend unter Druck (amerika21)

Erneut haben die USA „Hilfsgüter“ nach Cúcuta in Kolumbien nahe der venezolanischen Grenze geschickt, wie aus einem Bericht an den US-amerikanischen Kongress hervorgeht. Das Neue daran: Die 250 Tonnen Güter erreichten Cúcuta, wo bereits mehrere Lieferungen lagern, gestern Nachittag mit dem amerikanischen Militärflugzeug Boeing C-17 Globemaster III. Damit setzen die USA erstmalig das Militär für eine Hilfsgüterlieferung an Venezuela ein

weiterlesen hier: https://amerika21.de/2019/02/222415/venezuela-us-militaer

