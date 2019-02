EU-Vertreter nicht erwünscht: Venezuela weist „interventionistische“ pro-Guaidó-Delegation aus (RT Deutsch)

18.02.2019

Eine sechsköpfige europäische Delegation, die versuchte, sich mit dem selbsternannten venezolanischen „Interimspräsidenten“ Juan Guaido zu treffen, wird aus Venezuela ausgewiesen. Caracas beschuldigt die Gruppe, „verschwörerischen Zwecken“ zu dienen. Dies geht aus einem Tweet von Esteban González Pons, eines der Delegationsmitglieder, hervor.

Die europäischen Abgeordneten kamen am Sonntag in Venezuela an und sollten bis Dienstag im Land bleiben, um eine Reihe von Treffen durchzuführen, unter anderem mit dem Oppositionsführer Guaido. Dieser war von einer Reihe europäischer Regierungen als legitimer Führer Venezuelas anerkannt worden.

weiterlesen hier: https://deutsch.rt.com/amerika/84417-eu-nicht-erwunscht-venezuela-weist-interventionistische-delegation-pro-guaido-delegation-aus/

