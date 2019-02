Vergesst dies, solange Merkel und Macron an der Macht sind – Geopolitikexperte (Sputniknews)

Liudmila Kotlyarova, 16.02.2019

Neoliberale Politiker und Atlantik-Fans agieren selbst wie Populisten, indem sie die neue Weltordnung nicht anerkennen und Russland zum Sündenbock machen, kommentiert Geopolitikexperte Pierre-Emmanuel Thomann gegenüber Sputnik. Die Zukunft des Westens soll an Europa der Nationen liegen, mit Russland als souveräner Partner.

Mit Spannung wurde am Samstag die Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Die zahlreiche US-Delegation, mit mehr als 50 Mitgliedern die größte in der Geschichte, hört ihr zuversichtlich zu, denn die Streitpunkte sollen schnellstmöglich besänftigt werden, ob Iran-Politik, Verteidigungsausgaben, Nord Stream 2 und Stellungnahme zu den „Enfant terribles“ Russland und China.

https://de.sputniknews.com/politik/20190216323992465-merkel-macron-weltordnung-politik/

