Juan Guaidó, der Anführer des Putsches in Venezuela, ist ein Geschöpf des Regime-Change-Labors der USA – Von Dan Cohen und Max Blumenthal (luftpost-kl.de)

Von Dan Cohen und Max Blumenthal

20.01.19

Juan Guaidó ist das Produkt eines langfristigen Projektes der Washingtoner Eliten. Er gibt sich zwar als Musterdemokrat aus, betreibt jedoch seit Jahren an der Spitze einer gewalttätigen Kampagne die Destabilisierung Venezuelas.

https://grayzoneproject.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-how-the-us-regimechange-laboratory-created-venezuelas-coup-leader/

hier in deutscher Übersetzung von Wolfgang Jung:

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP02119_180219.pdf

