Falscher Kosmopolitismus versus echter Internationalismus – Es ist Zeit, sich von den Mythen rund um die EU zu verbschieden. Nur über die Wiederherstellung der nationalen Solidarität lässt sich echter Internationalismus neu begründen. (makroskop.eu)

14.02.2019

Von Philip Cunliffe

Philip Cunliffe ist Dozent für internationale Konfliktforschung an der University of Kent. Er gehört zu den Mitgründern der Bürgerinitiative „Full Brexit“, die sich für eine konsequente, demokratische Umsetzung des Brexit-Votums vom Juni 2016 einsetzt.

Für viele Brexit-Gegner ist die EU ein Symbol für Internationalität und Offenheit, während der Brexit nur Nationalismus und Innengewandtheit bedeuten kann. Doch das ist eine fehlgeleitete Haltung. Die EU steht nicht für einen echten Internationalismus, sondern nur für einen dünnen, künstlichen Kosmopolitismus.

Trotz des Fokus der Mainstream-Brexit-Debatte auf Fragen des Handels und von Grenzen, geht die eigentliche Debatte über Europa viel tiefer. Zwei Jahre nach dem Referendum zeigen die Meinungsverschiedenheiten über die EU und die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Leavers und Remainers, dass dieser Streit die persönliche Identität der Menschen betrifft – also wie sie über sich selbst und ihr Verhältnis zur Welt denken.

weiterlesen hier:

https://makroskop.eu/2019/02/falscher-kosmopolitismus-versus-echter-internationalismus/

