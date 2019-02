Erklärung der Regierung von Kuba zu den Drohungen gegen Venezuela

Es ist zwingend notwendig, das militärische Abenteuer der Imperialisten gegen Venezuela aufzuhalten

Die Revolutionsregierung der Republik Kuba verurteilt die Eskalation des Drucks und der Maßnahmen der US-Regierung zur Vorbereitung eines militärischen Abenteuers unter dem Deckmantel einer „humanitären Intervention“ in der Bolivarischen Republik Venezuela und fordert die internationale Gemeinschaft auf, zu mobilisieren um dies zu verhindern.

Zwischen dem 6. und 10. Februar 2019 flogen mehrere militärische Transportflugzeuge zum Rafael Miranda Airport in Puerto Rico. Der Luftwaffenstützpunkt San Isidro in der Dominikanischen Republik und anderen karibischen Inseln, die strategisch günstig gelegen sind. Dies geschah ohne Wissen der Regierungen dieser Nationen. Diese Flüge starteten von US-Militäreinrichtungen, von wo aus Special Operation Troops und US Marine Corps-Einheiten operieren. Diese Einheiten werden für verdeckte Operationen eingesetzt, auch gegen Führer anderer Länder.

Medien und politische Kreise sogar in den USA haben belegt, dass extremistische Persönlichkeiten dieser Regierung eine lange Geschichte von Taten und Verleumdungen repräsentieren, die darauf abzielten, Kriege zu verursachen oder auszulösen, z. B. John Bolton, US National Security Advisor; und Mauricio Claver-Carone, Direktor des Büros für westliche Hemisphäre des Nationalen Sicherheitsrates, der auf die Unterstützung von Marco Rubio, Senator der antikubanischen Mafia von Florida, der die Gelder organisiert und beschafft. Diese Leute stehen hinter dem versuchten Staatsstreich in Venezuela durch die illegale Selbstverkündigung eines Präsidenten.

Sie sind die gleichen Personen, die entweder persönlich oder über das Außenministerium zahlreiche Regierungen brutal unter Druck gesetzt haben, um sie dazu zu zwingen, die willkürliche Forderung nach neuen Präsidentschaftswahlen in Venezuela zu unterstützen, während der Usurpator, der als Parlamentarier kaum 97 000 Stimmen dafür erhielt, gegen die Stimmen von mehr als 6 Millionen Venezolanern, die im letzten Mai den Präsidenten Nicolás Maduro Moros gewählt haben.

Nach dem Widerstand des bolivarischen und des chavistischen Volkes gegen den Putsch, der durch die Massendemonstrationen zur Unterstützung von Präsident Maduro und die Loyalität der bolivarianischen Streitkräfte bewiesen wurde, hat die US-Regierung ihre internationale politische und mediale Kampagne intensiviert. Eine Wirtschaftspolitik welche die Zwangsmaßnahmen gegen Venezuela verstärkt, darunter die Sperrung venezolanischer Gelder in Banken von Drittländern, die Milliarden betragen; und der Diebstahl der Öleinnahmen dieser Schwesternation, die den Menschen schwere humanitäre Schäden und schwere Entbehrungen zufügen.

Zusätzlich zu dieser grausamen und nicht zu rechtfertigenden Plünderung beabsichtigen die USA, einen humanitären Vorwand zu schaffen, um eine militärische Aggression gegen Venezuela zu starten, und versuchen, durch Einschüchterung, Druck und Gewalt das Territorium dieser souveränen Nation zu betreten. Es handelt sich dabei um humanitäre Hilfe, die tausendmal niedriger ist als die durch die wirtschaftlichen Schäden, der durch Washington verhängte Sanktionen verursacht wurden.

Der Usurpator und selbsternannte „Präsident“ kündigte schamlos seine Verfügung an, eine US-Militärintervention unter dem Vorwand der genannten „humanitären Hilfe“ zu fordern; und Sie haben die souveräne und stolze Ablehnung dieses Manövers als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ beschrieben.

Hochrangige Vertreter der USA haben uns Tag für Tag arrogant und unverhohlen daran erinnert, dass in Venezuela „alle Optionen auf dem Tisch liegen, einschließlich militärischer Aktionen“.

Bei der Konstruierung von Vorwänden hat die US-Regierung auf Betrug und Verleumdung zurückgegriffen, denn sie legte dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Resolutionsentwurf vor, der zynisch und scheinheilig seine tiefe Besorgnis über „die Menschenrechte und die humanitäre Situation“ zum Ausdruck brachte. Der jüngste Resolutionsentwurf bringt Versuche zum Ausdruck, die Bereitstellung humanitärer Hilfe, die Millionen venezolanischer Flüchtlinge und Migranten zu blockieren, und beklägt die angeblich exzessive Anwendung von Gewalt gegen friedliche Demonstranten, den Zusammenbruch von Frieden und Sicherheit in der Region „in Venezuela“ und drängen „auf die notwendigen Schritte“.

Es ist offensichtlich, dass die Vereinigten Staaten den Weg ebnen, um unter „internationaler Aufsicht“ gewaltsam einen „humanitären Korridor“ einzurichten, die „Verpflichtung zum Schutz von“ Zivilisten „geltend zu machen und“ alle notwendigen Schritte zu unternehmen „.

Es sei daran erinnert, dass die USA während des Auftakts der Kriege gegen Jugoslawien, den Irak und Libyen gegen ähnliche Verhaltensweisen und Vorwände in Gang gesetzt hat, die zu enormen menschlichen Verlusten führten und enormes Leid verursachten.

Die US-Regierung versucht, das größte Hindernis – die bolivarianische und die chavistaistische Revolution – der imperialistischen Herrschaft unseres Amerikas und des venezolanischen Volkes mit den größten Ölreserve der Erde und zahlreichen strategischen Bodenschätzen zu beseitigen.

Es wäre unmöglich, die traurige und schmerzhafte Geschichte der US-Militärinterventionen zu vergessen, die in Mexiko und Nicaragua mehr als einmal begangen wurde.

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge