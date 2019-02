Rund 3.000 Menschen haben am Samstag in der bayrischen Landeshauptstadt gegen die seit Freitag und noch bis Sonntag laufende Münchner Sicherheitskonferenz protestiert. Dabei haben sich die Teilnehmer gegen die westliche Aufrüstung ebenso gewandt wie gegen Atomraketen sowie die US-Kommandozentralen AFRICOM und EUCOM im Süden Deutschlands.

weiterlesen:

https://sptnkne.ws/kHWH

Werbeanzeigen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge