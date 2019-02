Wir waren dabei – bei schönstem Sonnenschein konnten wir mit über 500 Anderen das #Aufstehen üben!

Wir haben demonstriert für Frieden und Gerechtigkeit – Solidarität und Miteinander

Die ersten Bilder sind weiter unten anzuschauen …

Weiter unten gibt es auch Videos von den vielen Redebeiträge und von der Stimmung und dem Ablauf der Demo.

https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/6794-20190215-bunte-westen-in-berlin.htm

