Als bei der Live-Übertragung im Kino Bilder von Demonstranten mit Plakaten „Es lebe Marielle“ hochgehalten wurden, applaudierte das Publikum.

Mitglieder des „Fórum Brasil Resiste – Berlin“ demonstrieren vor der Berlinale für die Freilassung des Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva und gegen Menschenrechtsverletzungen unter der Regierung Bolsonaro.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://amerika21.de/2019/02/222402/proteste-gegen-bolsonaro-berlinale

