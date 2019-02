Berlin 20 de Febrero: Charla sobre política de derechos humanos posdictadura en Chile – hrs. Contará con la asistencia de Nelly Cárcamo, presidenta de la UNexPP de Chile

„Victoria histórica! Nuestra lucha por la justicia”

Con Nelly Cárcamo, presidenta de la UNexPP de Chile

El 21 de diciembre de 2018, la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP), festejó el histórico fallo, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, estableció una sentencia, en la que encontró a Chile responsable por falta de acceso judicial a reparaciones.

Vamos a conversar con Nelly Cárcamo sobre la lucha de la UNexPP por la justicia y esta victoria:

•¿Cómo evalua usted la política de derechos humanos de los diferentes gobiernos posdictadura? Hasta qué punto se mostraron abiertos para las demandas de ustedes?

•¿Cómo usted ve hoy en dia las relaciones de poder en Chile? Quiénes son los adversarios,

quiénes apoyan sus reclamos? Qué papel juega el poder judicial?

•¿Qué se puede esperar de ciertos países extranjeros como p. ej. EEUU o Alemania para que el gobierno cumpla con las normas internacionales?

•¿Cómo se logró esta victoria en San José? Qué relevancia tiene el fallo para la práctica? El estado chileno pagará ahora las indemnizaciones? Qué significa el fallo para futuros procesos? Será que llegó el fin de la impunidad?

•¿Cuáles son sus planes para el futuro?

Una cooperacion del FDCL con el Foro de las Américas LAF Berlin

Eintritt frei. Spenden erwünscht. Bitte um anmeldung@lateinamerikaforum-berlin.de

Ort: FDCL e.V. , Im Mehringhof Aufgang 3, 5. Stock, Gneisenaustr. 2A, 10961 Berlin

Verkehr: U 7, Ubhf Mehringdamm

El viernes 22 de febrero 2019, 19 hrs. tendrá lugar una segundo encuentro con Nelly Cárcamo

Lugar: local de la asociación Gabriela Mistral

Petersburger Str. 94, 10247 Berlin- Friedrichshain.

Coordinador PCChile

Chile- Amistad Salvador Allende

