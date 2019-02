Erklärung von Jorge Arreaza, Außenminister Venezuelas zur Lage in Venezuela vor den Vereinten Nationen – Rund 50 der 193 UN-Mitgliedsstaaten unterstützen bislang diese Erklärung. Tendenz steigend.

Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza kündigte die Bildung einer neuen Gruppe bei den Vereinten Nationen an, um die „Prinzipien des Völkerrechts“ und die Rechte der Völker zu verteidigen, „in Frieden zu leben, ohne Einmischung, ohne Intervention, ohne Androhung von Gewalt.“

Arreaza sprach am 14. Februar in New York vor Journalisten und sagte, die Gruppe werde die Maßnahmen zur Verteidigung der UN-Charta koordinieren. Dazu gehören die Achtung der Grundsätze der Gleichberechtigung der Völker, die Achtung der souveränen Gleichheit der Mitgliedstaaten, die Beilegung von Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln, um niemals den Frieden und die Sicherheit von Mitgliedsländern zu bedrohen, die Drohung der Anwendung von Gewalt gegen einen Staat zu unterlassen, die Achtung der Menschenrechte territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit der Staaten sowie Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten.

Wörtlich erklärte Außenminister von Venezuela:

„Wir haben alle das Recht, ohne Androhung von Gewalt und ohne Anwendung illegaler zwingender einseitiger Maßnahmen zu leben. In den nächsten Tagen werden wir als Gruppe eine Reihe von Maßnahmen einleiten, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen, mit denen unsere Völker derzeit konfrontiert sind, insbesondere die Menschen in der Bolivarischen Republik Venezuela. Wir rufen alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dazu auf, gemeinsam mit uns das Völkerrecht als einzigen Garant für das friedliche Zusammenleben der Menschheit zu verteidigen. “

Der Außenminister sagte, die Gruppe habe nicht nur die Verteidigung Venezuelas zum Ziel. Er sagte, es werde in allen Organen der Vereinten Nationen, einschließlich des Sicherheitsrats und der Generalversammlung, kollektiv arbeiten, um die Rechte seiner Völker zu verteidigen.

Arreaza wiederholte seinen Aufruf an die Medien, „sich nicht an dieser Show, diesem Spektakel, das die USA organisieren, zu beteiligen“, um humanitäre Hilfe für sein Land zu leisten. Er sagte, die USA hätten die venezolanische Wirtschaft blockiert, die das Land über 30 Milliarden US-Dollar gekostet habe, und will nun 20 Millionen „sogenannte“ humanitäre Hilfe „zur Verfügung stellen. Er fragte die Reporter:“ Was ist das? Ich würge dich. Ich töte dich Und dann gebe ich dir einen Keks? “

Der venezolanische Außenminister sagte, die USA hätten innerhalb der venezolanischen Streitkräften nach Unterstützung gesucht , aber deren Loyalität sei „bereits bewiesen“. Er fügte hinzu, dass der „Impuls des Putsches, den die Regierung der Vereinigten Staaten befürwortet habe“, vorbei sei. Die USA mussten jetzt ihre Strategie überdenken.

Gefragt nach gemeldeten Bewegungen der US-Spezialeinheiten auf mehreren karibischen Inseln, sagte Arreaza, diese Ereignisse seien „gefährlich“ und fügten hinzu, dass die USA „ein neues Spiel der psychologischen Kriegsführung spielten und auch versuchten, sein Land zu belagern“.

Er betonte, dass seine Regierung „jeden Millimeter des venezolanischen Territoriums schützen werde“ und auf „jede Situation proportional zu jeder Art von Angriff gegen sein Land“ reagieren würde.

Der Außenminister Venezuelas erklärte in einer Antwort auf die am 23. Februar erfolgte Frist für die Einreise humanitärer Hilfe in das Land, die der Oppositionsführer Juan Guiadó gegeben hatte, dass es in Venezuela nur eine Regierung gebe. Aus diesem Grund könne „niemand Fristen geben, vor allem dieser Mann.“ wer wurde selbsternannt; oder der sich selbst als Präsident von Venezuela mitten in einer Straße in einer Demonstration ohne jegliche verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen ausgesprochen hat, um sie zu unterstützen.

