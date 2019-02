Venezuela beschuldigt die US-Regierung, geheime Waffentransporte in das Land zu organisieren, nachdem Waffen an Bord eines Flugzeugs mit möglichen CIA-Verbindungen entdeckt wurden. (Democracy Now)

Ein in North Carolina ansässiges Luftfrachtunternehmen hat Flüge nach Venezuela gestoppt, nachdem McClatchy einen Bericht mit einem möglichen Waffenschmuggel in Verbindung gebracht hat

In der vergangenen Woche hatten die venezolanischen Behörden behauptet, sie hätten 19 Angriffswaffen, 118 Munitionspatronen und 90 militärische Radiosender an Bord eines US-Flugzeugs entdeckt, das von Miami nach Valencia, der drittgrößten Stadt Venezuelas, geflogen war.

Die Boeing 767 gehört einer Firma mit dem Namen 21 Air mit Sitz in Greensboro, North Carolina. Das Flugzeug hat seit dem 11. Januar fast 40 Hin- und Rückflüge zwischen Miami und Orten in Venezuela und Kolumbien durchgeführt, einen Tag, nachdem der venezolanische Präsident Nicolás Maduro zu einer zweiten Amtszeit vereidigt wurde.

Die Flüge endeten, nachdem McClatchy zum ersten Mal darüber berichtet hatte. Venezuela beschuldigt die USA Regierung, die Waffenlieferung sei Bestandteil des Versuchs, die Maduro-Regierung zu stürzen.

Obwohl es keine Verbindungen zwischen 21 Air und der US-Regierung werden können, berichtet McClatchy, dass der Vorsitzende von 21 Air, Adolfo Moreno, sowie ein anderer Mitarbeiter des Unternehmens Kontakte zur Firma Gemini Air Cargo haben, die während der Amtszeit von US-Präsident George W. Bush an einem Überführungsprogramm der CIA beteiligt war.

Wir sprechen mit McClatchy-Reporter Tim Johnson, der die Geschichte gebrochen hat. Johnson war Teil eines Teams, das für die Untersuchung der Panama Papers 2017 einen Pulitzer-Preis erhielt.

http://bit.do/eJfvD

youtube.com/watch?v=LdGyoGJLiN4

