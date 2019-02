Kuba: USA haben Spezialtruppen in der Karibik stationiert. Offenbar Transportflüge nach Puerto Rico und in die Dominikanische Republik / Erneue Drohung von US-Präsident Trump (Neues Deutschland)

Die Flüge seien von US-Militärstützpunkten gestartet, von denen Truppen für Sondereinsätze und der Marineinfanterie operierten. Jene Truppen nutzten die USA für »verdeckte Aktionen, darunter gegen Führer anderer Länder«, erklärte das Ministerium weiter. Die USA bereiteten ein »als humanitäre Intervention getarntes Militärabenteuer in Venezuela« vor, schrieb Außenminister Bruno Rodríguez auf Twitter.

weiter hier:

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1112271.krise-in-venezuela-kuba-usa-haben-spezialtruppen-in-der-karibik-stationiert.html

