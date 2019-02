Das kubanische Außenministerium meldet, dass US-Spezialkräfte in der Karibik eingetroffen sind. Die Kubaner gehen davon aus, dass die USA eine Intervention in Venezuela vorbereiten. Diese solle unter humanitärem Deckmantel durchgeführt werden.

weiter:

https://deutsch.rt.com/amerika/84203-kuba-usa-bereiten-einsatz-von/

