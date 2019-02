Kolumbianischer und US-Präsident sprechen zu Venezuela: „Werden Diktatur ein Ende setzten“ (RT Deutsch)

US-Präsident Donald Trump sagte, „wir prüfen alle Optionen“, als er gefragt wurde, ob die Vereinigten Staaten noch eine militärische Lösung für einen Machtwechsel in Venezuela in Betracht ziehen, während er am Mittwoch in Washington D.C. zusammen mit dem kolumbianischen Präsidenten Ivan Duque Marquez vor der Presse sprach.

Trump sagt zu Venezuela: „Wir kämpfen auf der ganzen Welt, und dann schaut man sich an, was direkt vor unserer Haustür passiert. Also sehe ich es nicht gerne. Ich bin nicht glücklich darüber. Mal sehen, wie das alles endet.“

weiterlesen:

https://deutsch.rt.com/kurzclips/84235-kolumbianischer-und-us-prasident-sprechen-venezuela/

