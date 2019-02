Lateinamerika-Experte: Anerkennung von Guaidó nur erster Schritt auf dem Weg zum Sturz Maduros (RT Deutsch)

Die USA wollen laut dem Menschenrechtsprofessor Dan Kovalik an die Energieressourcen Venezuelas. Dafür sind sie sogar bereit, eine militärische Intervention ins Auge zu fassen. Fällt Präsident Maduro, ist ein neuer Rechtsruck in Lateinamerika zu erwarten.

von Ali Özkök RT Deutsch hat mit dem Lateinamerika-Experten Dan Kovalik gesprochen. Er ist Professor für Menschenrechte an der US-amerikanischen University of Pittsburgh School of Law und Kolumnist bei RT International. weiter hier: https://de.rt.com/1sx5

