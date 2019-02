Schwedische Solidarität mit der Regierung von Venezuela. Brief an den schwedischen Außenminister

Die Delegation mit Vertretern verschiedener Solidaritätsorganisationen hat einen Brief an die Pressesprecherin der schwedischen Außenministerin Margot Wallström übermittelt. In dem Brief werden die Aussagen von Minister Wallström zur venezolanischen Regierung kritisiert.

Hier der Brief im Wortlaut:

An die Außenministerin Margot Wallström

Mit dem Ziel, zu einer friedlichen und demokratischen Lösung des Konflikts in Venezuela beizutragen, möchten wir der schwedischen Regierung und der Außenministerin Margot Wallström unsere Ansichten darüber vermitteln, wie Schweden zur friedlichen Entwicklung Venezuelas beitragen sollte.

Wir bedauern zutiefst, dass unser Außenminister Schweden und die Europäische Union dabei hilft, sich den US-Plänen anzuschließen. eine Militärintervention in Venezuela vorzubereiten.

Im Gegenteil, Schweden muss sich für eine friedliche Lösung des Konflikts in Venezuela einsetzen und Initiativen unterstützen, die auf einen Dialog zwischen Regierung und Opposition abzielen. Sowohl Mexiko und Uruguay als auch der Vatikan haben hoffnungsvolle Initiativen für die Friedensgespräche gefördert, die vom legitimen Präsidenten * Venezuelas gut aufgenommen wurden.

Es ist auch offensichtlich, dass die USA Es gibt keine Unterstützung in Lateinamerika, wo sich die Mehrheit, dh 19 der 35 OAS-Staaten (Organisation Amerikanischer Staaten), von dem selbsternannten Guaidó distanziert haben und die Zusammenarbeit mit Präsident Maduro aufrechterhalten. Und Margot Wallström hat nur 11 der 28 Mitgliedsländer der Europäischen Union hinter sich.

Schweden hat bereits zu den Friedensgesprächen in El Salvador, Guatemala und Kolumbien beigetragen, weshalb wir die schwedische Regierung nachdrücklich auffordern, den Weg des Friedens fortzusetzen. Schweden muss sich dafür einsetzen, dass die Europäische Union die derzeitigen Sanktionen und die einseitigen Zwangsmaßnahmen, die die Menschen in Venezuela betreffen, aufhebt. Wir möchten auch die schwedische Regierung auffordern, nicht zur sogenannten humanitären Hilfe der USA beizutragen. Dies wir nur benutzt als Deckung für eine militärische Intervention. Die Aufhebung von Sanktionen ist der beste Weg, um die Wirtschaft Venezuelas zu verbessern.

Schweden muss das internationale Recht, die Achtung der Selbstbestimmung Venezuelas und den Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Länder schützen. Die Venezolaner selbst müssen im Einvernehmen mit der internationalen Gemeinschaft Lösungen im Rahmen der Verfassung und im Hinblick auf die Selbstbestimmung der Völker finden. Es ist nicht die US-Funktion und der Europäischen Union, den Präsidenten von Venezuela oder eines anderen Landes zu wählen.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat betont, dass es nicht die Rolle der Vereinigten Staaten ist. noch von irgendeinem anderen Land, Regierungen anderer Mitgliedstaaten anzuerkennen; diese Rolle betrifft nur die Generalversammlung, die weiterhin die Staatsführung Venezuelas anerkennt.

Schweden muss die UNO in Betracht ziehen und den Willen des venezolanischen Volkes respektieren, der in Wahlen ausgedrückt wird, die in der venezolanischen Verfassung rechtlich unterstützt werden. Schweden muss die Menschenrechte und die Demokratie schützen und alle Maßnahmen ablehnen, die die Situation in dem Land verschärfen könnten. Es besteht die Gefahr, dass ein Bürgerkrieg und auch der Krieg in Lateinamerika und der Karibik gefördert wird.

Nehmen wir nicht an der Wiederholung des immensen menschlichen Leidens teil, das mit Unterstützung der USA die Völker Brasiliens, Chiles, Argentiniens, Boliviens, Uruguays und anderer in den 70er Jahren getroffen hat, deren Ereignisse viele Flüchtlinge waren. Deren Nachkommen, die in Schweden leben, können Zeugnis davon geben.

Stockholm, den 11.2.2019

Unterzeichner:

Swedish Peace Council; SWEDHR (Schwedische Ärzte für Menschenrechte); Folket i Bild Kulturfront; Schwedisch-Cuban Association; Cubanos por Kuba Vereinigung; Zu; Hände weg von Venezuela; Ausschuss Internationaler Frieden, Gerechtigkeit und Würde Völker (Schwedisch Kapitel); Ausschuss für Internationale Solidarität; Ausschuss am 5. Oktober, Stockholm; Argentinier für Victoria, Schweden; BRASSAR – Brasilianer in Schweden für die Demokratie; Melin Newen Mapu; Jaime Pardo Leal Association; Wöchentliche Veröffentlichung; Ausschuss der Solidarität mit Nicaragua „Carlos Fonseca Amador“; Solidarity Network Lateinamerika (RESOCAL); Tiwanacu bolivianischen Kulturverein; Ecuadorianische Swedish Friendship Association; Kulturelle Integration Verband – AIC; Verband der Solidarität mit El Salvador – Stockholm; Lateinamerika Solidaritätsverein -Radio Bay; Peruanische Kulturzentrum; Victor Jara National Federation; Antirasista Academy; eFOLKET; Lateinamerikanische Vereinigung für Menschenrechte, Göteborg; Kommunistische Partei (KP).

Agneta Norberg, Anders Romelsjo, Eva Björklund, Martin Lööf, Vania Ramirez Leon, Inger Fredriksson, Christer Themptander, Birgitta Holm, Jan Strömdahl, Maj Wechselmann, Ulf Hultberg, Hans Hjalte, Eva Brita Järnefors, Maj Wechselmann, Henning Süssner, Dick und Miriam Emanuelsson, Luis Villalobos Castillo, Kemal Görgü, Ulla Björklund, Barbara Brädefors, Per Letell, Christine Vaple, Ingrid Bergström, Olof Bergström, Ingvar Folkesson, Christer Lundgren, Ullakarin och Hans Skagerlind, Sören Hjertqvist, Eduardo Rueda, Loreto Labbe, Per-Olov Käll, Erik Åke Setreus, Lars Drake, Leif Elinder, Jan Erik Romson, Per-Olof Jönsson, amineh kakabaveh, Irene Molina. Sten-Erik Johansson, Martin Österlin, Gil Tarschys, Henrik Johansson, Inger Johansson, Bosse Johansson, Larseric Bergqvist, Monika Widegren, Ingemar Lund, Pieter Soron, Lasse Hermanson Agneta Sundin, Gunnar Silvermo, Gladys Denovan, Hans Norelius, Harald A. von Schlippenbach, Ann-Margret Lövling, Jeanette Escanilla, Torbjörn Björlund, Ann-Margarethe Livh, Torsten Johansson, Birgitta Lardell, Sten-Erik Johansson, Anita Persson, Peter Lamming, Kjell Bygdén, Per-Olof Jönsson, Kristina Saxerud, Kerstin Larsson, Mats Werning, Jose Fernandez, Niklas Lindgren, Lars Göran Wadström, Henrik Linde, Sigyn Meder, Roland Hedayat, Per Melin, Ulf Bjerén, Björn Larsson, Kajsa Ekis Ekman, Jan-Erik Gustafsson, Ann Kristin Hedmark, RAs Lennström, Charlotte Thornberg Johanna Palm, Lennart Palm, Ulf Sparrbåge, Sven Wollter, Olle Sjöberg, Dennis Källerfors, Åsa Örnberg, Johan Clason, Natalia Martnell, Inga Palmer, Stefan Johansson, Eamonn O’Reilly, Marcela Davila, Daniel Hernandez, Her vor Björne, Kjell af Forselles, Kristina Hillgren, Lourdes Cervantes, Kerstin Käll, Erik Danielsson, Siv Harriman, Börje Pettersson, Erik Andersson, Alborz Sigrevi, Clemens Lillieskold, Tony Gustavsson, Lennart Wiborgh, Hugo Stenström, Sten Sandberg, Ulf Bjerén, Carina Hansson, Kjell Strandberg, Anton Karlsson, Lennart Welander, Per Åkerlund, Jan Hammarlund, Hasse Nilsson, Leif Stålhammar, Börje Andersson, Paavo Bergman, Gunnel Claesson Rönn, Bosse Strömbäck, Eilert Tallenhed, Torsten Olsson, Pis Jacobsen Sven Ruine, Crister Olsson, Martin Gustavsson, Birgitta Malefelt, Jan Freidun Taravosh, Ingrid Erlingson, Judith Skörsemo, Jan Hinderyd, Jacob Johnson, Karolina Palm, Jan Christensen, Göran Widegren, Christer Carneby, Eva Myrdal, Thorbjörn Ställborn, Inger Aparicio, Jan Christensen, AnnCharlotte Hult, Zahira Sarhan, Irene Andersson, Peer Hovden, Lasse Antonsson, Raija Karlsson, Lina Lo Gillefalk, Moa Franzén, Birgitta Norlin Nyrén Lennart Söderberg, Said Heidari, Di ne Malmsten, Margareta Vogel, Liisa Saukko, Maria Lupe Diaz, Henrik Hedinge, Rolando Zanzi, Gilda Córdova, Hugo Córdova, Carlos Romero, Valeriano Dänemark, Victoria Andersson, Angel Perez, Isabel Mejia, Henrick Torrijo, Lucy Perez, Aliro Cerda Romero.

* Nicolas Maduro wurde am Sonntag, 20. Mai zum Präsidenten von Venezuela gewählt. Er erhielt 5,8 Millionen der 8,6 Millionen abgegebenen Stimmen (67%). Sein engster Konkurrent, Henri Falcon erhielt 1,8 Millionen Stimmen. Der Wahlprozess wurde von rund 200 internationalen Beobachtern aus dreißig Ländern, wie die ehemaligen spanischen Premierminister und ehemaligen Präsident von Ecuador überwacht, die berichteten, dass die Wahlen ordnungsgemäß und demokratisch durchgeführt wurden. Internationale Wahlbeobachter äusserten sich ähnlich, so dass die Kritik der Europäischen Union an den Präsidentschaftswahlen unbegründet ist.

