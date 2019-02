Venezolaner stehen in einer sehr langen Schlange an, um eine Erklärung zu unterschreiben, die die Intervention der USA und den Imperialismus anprangert.

The Venezuelan opposition and western corporate media want to frame a portrait of Maduro and the army against “the people.” That’s absolutely not what I saw today, where thousands were lining up for blocks all day to sign an open letter to Americans opposing US intervention. pic.twitter.com/4VlC3wxwT6 — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) February 10, 2019

I’m at Simon de Bolívar square in Caracas where Venezuelans are lining up for blocks to sign a declaration denouncing US intervention and imperialism. One man waiting just told me: “Please put in your picture that we’re not invisible and not being paid.” # HandsOffVenezuela

I’m at Simon de Bolívar square in Caracas where Venezuelans are lining up for blocks to sign a declaration denouncing US intervention and imperialism. One man waiting just told me: “Please put in your picture that we’re not invisible and not being paid.” #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/zEDyoWkPfq — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) February 10, 2019

