Demonstration für Frieden und Souveränität in Genf am Samstag 23. Februar 15 Uhr

Völkerrecht und Menschenrechte sind in Gefahr! Es droht Krieg!

Setzen wir ein starkes Zeichen gegen die Drohgebärden und beteiligen wir uns an der Demonstration!

im Namen von ALBA (Arbeitsgruppe Lateinamerika Basel)

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge