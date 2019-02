Veranstaltung Berlin Do 14.2.2019:

Internationale Solidarität:

Was verbindet Aufstehen, Black Lives Matter, die Gelbwesten und die Venezuela-Solidaritätsbewegung?



Podiumsdiskussion (deutsch) mit Dr. Nancy Larenas Ojeda, Rene Lichtman, Darnell Stephen Summers und Victor Grossman.

Am Tag zuvor

Mi 13.2.2019 um 19 Uhr – Babylon Kino

Finally got the News (1970) Deutsche UT

Ein Film von Rene Lichtman, Stewart Bird

und Peter Gessner.

Produziert in Zusammenarbeit

mit League of Revolutionary Black Workers

EINTRITT 10 Euro

Wir haben Dr. Rene Lichtman nach Berlin eingeladen, um den Film „Finally got the News“ zu präsentieren, ein Film, der die politische Arbeit der League of Revolutionary Black Workers in den 60er und 70er Jahren dokumentiert. Rene Lichtman wurde 1937 in Paris geboren, überlebte die Nazi-Okkupation und emigrierte zusammen mit seiner Mutter in die USA. Heute lebt Rene Lichtman in Detroit.

Zeitlose politische Kinematographie, bis heute relevant.