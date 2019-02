Andrej Hunko (DIE LINKE): „Völlig offensichtlich“, dass Guaidó derzeit keine reale Macht in Venezuela habe. „Ihn als Präsidenten anzuerkennen stellt einen verantwortungslosen Akt dar, der den ohnehin schon gefährlichen Konflikt weiter verschärft“. Es gebe die Gefahr eines Bürgerkriegs oder einer Militärintervention.

weitere Infos hier:

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_85225658/venezuela-verstoesst-bundesregierung-gegen-das-voelkerrecht-.html

