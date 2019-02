DOKU: Venezuela zu Kriegszeiten – USA und EU-Staaten unterstützen Putschisten

Seit Mitte Januar 2019 ist die politische Krise in Venezuela in eine neue Intensitätsphase eingetreten. Die von den USA mit Unterstützung des Europäischen Parlaments unterstützte Opposition versucht, die Regierung von Nicolas Maduro zu stürzen. In der Tat bestätigt die Anerkennung des Putschisten Juan Guaido als Präsident auch sein Übergangsprogramm, das die Privatisierung öffentlicher Unternehmen und den Abbau sozialer Missionen umfasst. Auch wenn der Antrag des Parlaments auch den Wunsch nach Verschärfung neuer Sanktionen beinhaltet, wird sich die wirtschaftliche Lage des Landes verschlechtern. Eine Entscheidung außerhalb eines Völkerrechts, völlig außerhalb des Rahmens der UN. Das Europäische Parlament schließt sich den Diktaten von Donald Trump an.

Die noch immer relevante Analyse von Maurice Lemoine kommentiert Ausschnitte aus dem Film „Venezuela in Kriegszeiten“.

