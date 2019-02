Die Bekenntnisse zur Unterstützung der Demokratie und zur Verbesserung der humanitären Situation erscheinen wie eine Camouflage der eigenen Interessen.

https://bit.ly/2E1g5Rm

