Am 16.2. finden in Berlin zwei wichtige Kundgebungen statt.

#Aufstehen in Solidarität mit den #Gelbwesten

Treffpunkt um 11.45 am Potsdamer Platz –

Demo mit Abschlusskundgebung am Pariser Platz am Brandenburger Tor

Dort nehmen wir dann teil an der Kundgebung:

„Hände weg von Venezuela“

von 14 bis 15 Uhr am Pariser Platz

