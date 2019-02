Abschluss der Kampagne zur Nominierung von Mimmo Lucano und Riace für den Friedensnobelpreis – für zwanzig Jahre Gemeinnützigkeit für Flüchtlinge, Frieden und Solidarität (pressenza.com)

Mehr als 1.300 Verbände, 2.400 Hochschullehrer und fast 100.000 Bürger aus ganz Europa haben ihren Standpunkt dargelegt. Der Friedensnobelpreis 2019 muss an Domenico (Mimmo) Lucano und die Stadt Riace als Symbol für zwanzig Jahre Solidarität, Integration und Gemeinnützigkeit gehen.

Simona Maggiorelli, Direktorin der Wochenzeitung „Left“, hatte die Kampagne nicht nur initiiert, sondern auch unterstützt.

weiterlesne hier:

https://www.pressenza.com/de/2019/02/abschluss-der-kampagne-zur-nominierung-von-mimmo-lucano-und-riace-fuer-den-friedensnobelpreis-2019/

