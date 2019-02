We will have a prefectural Referendum for U.S. new base construction on natural bay.

Please, help us to spread the message of Okinawa.

That we want to protect our bay, not for a war…

Below is some info about it.

yuichi kamoshita

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge