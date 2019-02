Gelenkte Proteste Die Wallstreet finanziert auch Organisationen, die gegen den Neoliberalismus kämpfen. – von Michel Chossudovsky

Viele NGOs und Initiativen, die gegen das neoliberale System protestieren, finanzieren sich durch wohltätige Stiftungen. Die wiederum beziehen ihr Geld oft von Personen, die ihr Vermögen an der Wallstreet gemacht haben. Werden die Protestierenden gesteuert? Sind auch die Gelbwesten schon vereinnahmt? Michel Chossudovsky geht diesen Fragen nach. Wir veröffentlichen Auszüge aus seinem neuen Buch, in dem es um die Beziehung von Wallstreet, IWF und Antiglobalisierungsbewegung geht.

„Den Dissens finanzieren“

Zahlreiche Organisationen und Protestbewegungen (gegen den Neoliberalismus), einschließlich des „World Social Forum“ (WSF), werden von der Wallstreet finanziert. Wie wird der Prozess des „fabrizierten Dissenses“ in Gang gesetzt?

Hauptsächlich durch die „Finanzierung des Dissenses“, indem finanzielle Mittel von denen, gegen die sich der Widerstand richtet, denen zugeleitet werden, die zu den Organisatoren der Protestbewegungen gehören.

Vereinnahmung findet auf mehr Wegen statt, als nur dem des Kaufs der Gunst von Politikern. Die Wirtschaftseliten, die die wichtigsten Stiftungen kontrollieren, regeln zugleich die Finanzierung zahlreicher NGOs und zivilgesellschaftlicher Organisationen, die schon historisch bei Protestbewegungen gegen die etablierte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung eine Rolle gespielt haben. Die Programme vieler NGOs und Bürgerbewegungen sind stark abhängig von der Finanzierung sowohl durch die Öffentlichkeit als auch durch private Stiftungen wie unter anderem der Ford-, der Rockefeller- und der McCarthy-Stiftung.

Die Antiglobalisierungsbewegung richtet sich gegen die Wallstreet und gegen die texanischen Ölkonzerne unter der Kontrolle von Rockefeller und anderen. Trotzdem finanzieren Rockefellers Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen progressive. antikapitalistische Netzwerke und Umweltorganisationen — Gegner der Ölkonzerne — großzügig, mit der Aussicht, so letztlich deren Aktivitäten kontrollieren und formen zu können (2).

Globaler Kapitalismus finanziert Antikapitalismus: eine absurde, widersprüchliche Beziehung

Es kann keine bedeutsame Massenbewegung geben, wenn der Widerstand großzügig finanziert wird durch dieselben Konzerninteressen, die im Fokus der Protestbewegung stehen. In den Worten von McGeorge Bundy, dem Vorsitzenden der Ford-Stiftung (1966 bis 1979): „Alles was die (Ford) Stiftung getan hat, kann man beschreiben als ‚die Welt sicher machen für den Kapitalismus‘“ (2).

Frankreichs Gelbe Westen

Werden Eliteinstitutionen auf verschiedene Weise versuchen, die Gelben Westen zu infiltrieren? Der französische Geheimdienst und der Polizeiapparat haben diese Möglichkeit zweifelsohne schon in Betracht gezogen.

So weit ist die Bewegung sich der Gefahr der Unterwanderung und Vereinnahmung bewusst. Es gibt keinen Hinweis, dass die Gilets Jaunes vereinnahmt oder finanziert wurden von außen. Während Soros die sogenannten Farbrevolutionen unterstützt hat, haben die Gelbwesten klar Position bezogen zu den Fake-„Revolutionen“, die durch das Finanzestablishment finanziert wurden.

