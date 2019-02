Venezuela: Internationaler Appell für Friedensdialog und gegen Intervention (Sputniknews)

Die Ereignisse in Venezuela und die westlichen Reaktionen darauf bereiten zahlreichen Politikern und Persönlichkeiten nicht nur in Lateinamerika große Sorgen. Warum sie gegen die äußere Einmischung in das Land und gegen eine militärische Intervention auftreten, erklären sie in einem internationalen Aufruf.

Die Autoren zeigen sich besorgt, „dass Frieden, Stabilität, Zusammenarbeit und Integration in unserer Region durch Drohungen und Einmischung von außen in das politische Leben Venezuelas stark gefährdet werden.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190207323871175-venezuela-appel-von-mdb/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge