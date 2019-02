Die USA haben das Problem, dass ihre Sanktionen nicht mehr wirken, weil Staaten zunehmend missachten, was ihnen Regierungen anderer Staaten vorschreiben wollen. Trotz der (gegen Russland verhängten) Sanktionen setzt die russische Wirtschaft ihr anhaltendes Wachstum fort.

weiter hier:

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP01719_080219.pdf

