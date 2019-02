Was einen Macron natürlich stört, ist die Tatsache, dass die Kritik an der Hof-Berichterstattung der Mainstream-Medien immer lauter wird und sich inzwischen immer mehr Gelbwesten – neben einigen französischen alternativen Internetsendern – auch zunehmend über RT-France informieren.

Maria Sacharowa erinnert im Video auch daran, dass der franzöische Präsident seinem Hofstaat verboten hat, RT-France Interviews zu geben, deshalb dürfe man sich nicht wundern, dass seine Ergebenen bei RT-France nicht zu Wort kommen…

Russisches Außenministerium entgegnet Macrons Vorwürfen zu Gelbwesten-Protesten (Video)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll laut einem Zeitungsbericht russische Medien bei einem geschlossenen Treffen beschuldigt haben, die Gelbwesten-Proteste zu befördern. Dazu nimmt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, Stellung.

Video (in Deutsch) hier: https://deutsch.rt.com/europa/83812-russisches-aussenministerium-entgegnet-macrons-vorwurfen/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge