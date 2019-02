Die gelähmte Opposition. Angesichts von Trumps aktuellem Putschversuch in Venezuela versagen Bernie Sanders und die Demokraten. (Rubikon)

Mit atemberaubender Geschwindigkeit und ohne Rücksicht auf geltendes Recht treiben die „Westmächte“ den Staatsstreich in Venezuela voran. Als Trump vor zehn Tagen den Putschisten öffentlich seine Unterstützung signalisierte, hüllte sich der linke Hoffnungsträger Bernie Sanders einen ganzen Tag lang in Schweigen. Als er endlich ein Statement abgab, bestätigte er bloß Trumps Position. Damit machte er deutlich: Auch die US-Demokraten bieten zu Trumps unverhüllter Aggression keine Alternative. Präzise analysiert Shamus Cooke, was diese Haltung bedeutet. Imperialistische Bestrebungen im Ausland sind nicht nur illegitim und menschenverachtend, sondern verschlechtern auch die Lebensstandards in den USA selbst. Schließlich verschlingen sie für Sozialreformen dringend benötigtes Geld.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/die-gelahmte-opposition

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge