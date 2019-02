Maduro ist nicht Allende – ein Kommentar von Ralph T. Niemeyer (internetz-zeitung.eu)

Trotzdem werden die Mainstream Medien in EU und USA nicht müde zu betonen, daß Maduro ein illegitimer Diktator sei. Die Opposition argumentiert, daß Präsident Maduro nicht vor der Nationalversammlung vereidigt worden sei. Gestern hat Präsident Maduro erklärt, daß er mit der vorgezogenen Neuwahl des Parlamntes einverstanden.wäre. Das EU-Parlament und die Bundesregierung täte gut daran eben diese parlamentarische Demokratie zu stärken, anstelle einer von Trump eingesetzte Marionette zu unterstützen.

den ganzen Artikel hier lesen:

http://internetz-zeitung.eu/index.php/5086-maduro-ist-nicht-allende-kommentar-von-ralph-t-niemeyer fbclid=IwAR1yjXQYfDCZ9eGBEXB4Ub1689t72aE7i8ob5okF7iMRB3aYRxquYeGyJuI

