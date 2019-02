Die Kommunistische Partei Portugals (PCP) verurteilt die erneuten Putschversuche gegen Venezuela

Die Portugiesische Kommunistische Partei verurteilt aufs Schärfste die von den USA inszenierte und von den USA geführten Putschversuche gegen Venezuela und das venezolanische Volk. Mittels einer bizarren „Selbsternennung“ eines Marionettenpräsidenten, dem sogenannten „Interimspräsidenten“ – von Trump befördert und sofort von Bolsonaro und anderen unterstützt – konfrontiert man die Verfassungsordnung dieses Landes und versucht, den legitimen Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela, Nicolas Maduro, herauszufordern, der durch eine Volksabstimmung gewählt wurde.

Dieser Putschversuch ist Teil der systematischen Destabilisierung, versuchter Staatsstreiche, Boykotte, Terrorismus, Spekulation und Hortung, Sanktionen, wirtschaftlicher, finanzieller, politischer und diplomatischer Blockade und sogar der Gefahr einer militärischen Intervention der USA – eine Operation, welche die Ursache der wirtschaftlichen Probleme Venezuelas und der Schwierigkeiten sind, mit denen die Bevölkerung des Landes konfrontiert ist.

Nach Ansicht des PCP muss man die Haltung der portugiesischen Regierung mit grosser Sorge sehen. In Konfrontation mit den Interessen unseres Landes und der portugiesischen Gesellschaft hat die Regierung sich entschieden, der Europäischen Union und den reaktionärsten Kreisen, die mit der inakzeptablen Destabilisierung und Subversion gegen Venezuela in Verbindung stehen, in ihrer Politik zu folgen.

Die PCP betont, dass sie zur Verteidigung der nationalen Interessen und der portugiesischen Gemeinschaft verpflichtet ist, die souveräne Haltung der portugiesischen Regierung zu wahren, die unter strikter Einhaltung der Verfassung der Portugiesischen Republik und des Völkerrechts die Souveränität und Unabhängigkeit der Bolivarischen Republik Venezuela respektieren muss und muss die Eskalation der Einmischung und Aggression gegen dieses Land, die von den USA angeführt und von der EU unterstützt wird, ablehnen und sich nicht damit abfinden.

http://www.pcp.pt/de/pcp-condemns-new-putschist-operation-against-venezuela

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge