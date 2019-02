Demo in Berlin 8.02 – Hände weg von Venezuela!

Freitag von 16 bis 17 Uhr

Hermannplatz, Berlin

Die Bloque Latinoamericano Berlin ruft auf zu Solidarität mit der venezolanischen Bevölkerung auf und lehnt die imperialistische Einmischung der EU und der USA entschieden ab.

Wir sind kein Land für imperialistische Kriege. Wir fordern Respekt und Frieden für das venezolanische Volk und die lateinamerikanische Region.

Wir sprechen uns aus für eine politische Lösung durch den Dialog zwischen dem venezolanischen Volk und seinen legitimen politischen Institutionen, ohne Eingriffe, weder durch Sanktionen noch durch mediale Manipulation, um das Recht der Völker zu respektieren, selbstbestimmt und unter der Voraussetzung des Wohls des sozialen Kollektivs, selbst die Strategien der wirtschaftlichen und sozialen Erholung zu definieren.

Demo: https://kurzlink.de/ET7INJ5xB

Mehr info unter: https://kurzlink.de/eJRYgxqru

