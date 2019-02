Unterstützung von Präsident Nicolas Maduro durch die Kommunistische Partei der Russischen Föderation

http://cprf.ru/

Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation verurteilt die Einmischung der USA in die Innenpolitik der Bolivarischen Republik Venezuela auf das Schärfste, weil dies das Land US-amerikanischen Interessen unterwerfen soll, die dem venezolanischen Volk fremd sind.

Die Anerkennung eines selbsternannten Präsidenten des Landes ist natürlich ein Vorwand für die Wiederherstellung der Dominanz der Vereinigten Staaten im dem Land sein und hat nichts mit den Menschenrechten und der Demokratie zu tun. Der US-amerikanische Kampf um Demokratie konzentriert sich nur auf das Öl und andere natürliche Ressourcen des Landes, wobei offensichtlich der Versuch gemacht wird, diese unter die Kontrolle des US-Kapitals zu bringen.

Wir erleben wieder einmal ein Beispiel eines Versuchs, einen legalen nationalen Führer zu stürzen. unter dem Vorwand der Wiederherstellung der Menschenrechte und der wahren Demokratie.

Die CPRF (Kommunistische Partei der Russischen Förderation) prangert die flagrante Verletzung des Völkerrechts und der Bestimmungen der UN-Charta durch die USA und durch andere Länder an, mit der die US-Amerikaner in die inneren Angelegenheiten der Bolivarischen Republik Venezuela eingreifen.

Wir bekräftigen unsere Solidarität mit Präsident Nicolas Maduro, dem venezolanischen Volk, der Kommunistischen Partei Venezuelas und allen Kräften, die die nationale Souveränität und Unabhängigkeit verteidigen.

Die CPRF (Kommunistische Partei der Russischen Förderation) ruft alle fortschrittlichen Kräfte der Welt dazu auf, die eklatanteste Verletzung des Völkerrechts zu verhindern und den einzigen legalen nationalen Präsidenten Nicolas Maduro zu unterstützen.

CPRF-Zentralkomitee

28. Januar 2019

