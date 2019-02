Protest gegen Münchner »Sicherheitskonferenz«

München. Die Vorbereitungen für den Protest gegen die Münchner »Sicherheitskonferenz« Mitte Februar laufen auf Hochtouren. Geplant sei eine Demonstration mit rund 4.000 Teilnehmern, wie Claus Schreer vom »Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz« am Freitag mitteilte. Sie soll am 16. Februar auf dem Münchner Karlsplatz stattfinden, unterstützt von mehr als 90 Organisationen. Bereits einen Tag zuvor wird das 55. derartige Treffen von Militärs, Rüstungsindustriellen und Politikern beginnen, zu der 2019 etwa 40 Staats- und Regierungschefs sowie 100 Minister erwartet werden. (dpa/jW) https://www.jungewelt.de/artikel/348354.protest-gegen-m%C3%BCnchner-sicherheitskonferenz.html

