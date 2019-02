„Ost-Offensive“: Für ein selbstverwaltetes Ostdeutschland ohne NATO und transatlantischen Einfluss (RT Deutsch)

Drei Landtagswahlen in Ostdeutschland stehen dieses Jahr an. Aus Angst, von der AfD abgehängt zu werden, machen sich CDU und SPD für eine „Ost-Offensive“ stark. Auch RT-Gastautor Jürgen Cain Külbel plädiert für eine Ost-Offensive – jedoch mit völlig anderer Stoßrichtung.

von Jürgen Cain Külbel 3.02.2019

In Brandenburg, Sachsen, Thüringen sind 2019 neue Länderparlamente zu wählen. CDU und SPD werden nervös, weil sie wachsende Erfolge der AfD fürchten. Wie immer vor Wahlen, wetzen CDU und SPD ihre Zungen und – in Anlehnung an den altehrwürdigen Goethe – „sie lispeln englisch (mit Engelszungen), wenn sie lügen“: Eine „Ost-Offensive“ soll her, die bessere Lebensverhältnisse verspricht, höhere Löhne, mehr Rente, mehr Geld. Wahlkampfgedöns nach westdeutscher Façon, das am Ostdeutschen nach drei Jahrzehnten Indoktrination abprallt, weiß er doch mittlerweile, tatsächlich geht es „denen“ doch einzig um Macht und Posten, letztlich um Zementierung des neoliberalen kapitalistischen Systems.

Zum ganzen Artikel: https://deutsch.rt.com/meinung/83478-ost-offensive-selbstverwaltung-ostdeutschlands-ohne/

Kurze Auszüge:

(…)

Unvollständige Bestandsaufnahme

Wir erinnern uns: Nach der Wende 1989 wurde vorsätzlich und mit deutscher Gründlichkeit ein vollständiger Austausch der Eliten in den neuen Bundesländern eingeleitet. Nieten in Nadelstreifen, die zweite und dritte Garnitur des politischen und wirtschaftlichen Establishments aus den alten Bundesländern flutete gen Osten, krallte sich sämtliche Posten und Führungspositionen in der Manier von Kolonialherren. Und das ist bis heute so geblieben. Lars Vogel, Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig, konstatierte im November 2018, dass Ostdeutsche nach wie vor in den Eliten ihrer Heimat unterrepräsentiert sind.

In der Wirtschaft besetzen sie lediglich 33 Prozent. In Verwaltung und Justiz beläuft sich der Ost-Anteil auf 13 Prozent; ähnlich ist es in der Wissenschaft. Insgesamt schätzt Vogel den Anteil der Ostdeutschen in bundesdeutschen Führungspositionen auf 6 bis 8 Prozent – bei einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von zirka 17 Prozent. Lediglich in der Politik sind 14,6 Prozent der Bundestagsabgeordneten Ostdeutsche. Und wie steht es um den ostdeutschen Bürger im Allgemeinen? Ja, das Leben der Menschen, die gesamten Lebensumstände in der DDR, werden seit der Wende bis auf den heutigen Tag noch immer auf „Täter – Opfer – Stasi“ reduziert.

(…)

Es kam, wie es kapitalistischer nicht ging: „Willkommen in der bundesdeutschen Freiheit!“ bedeutete für die DDR-Bürger fortan, dass die Treuhand das Volkseigentum der DDR-Bürger absaugte, als Ramschware einpreiste und in den Westen verschob. 1994 wurde diese obszöne wirtschaftskriminelle Anstalt geschlossen. Ihre „Bilanz“: mehr als drei Millionen vernichtete Arbeitsplätze, ein Schuldenberg von sage und schreibe 264 Milliarden D-Mark. 1995 folgte die nächste Erniedrigung für die Ostdeutschen: der „Solidarpakt“. Gelder aus dem Westen für einen „Aufbau Ost“, den wir mit unserem Volkseigentum, das die verbrecherische Treuhand nach Mafia-Art verscherbelte, selbst in den Griff bekommen hätten. Heute noch immer Grund für viele Westdeutsche hochnäsig zu behaupten, der Osten wäre ohne die Kohle aus dem Westen rein gar nichts, weil unsere DDR-Wirtschaft angeblich marode war, nichts taugte, die DDR angeblich 1989 vor dem wirtschaftlichen Bankrott stand.

(…)

Für viele ostdeutsche junge Männer stehen anstelle gehobener Bildung die Agenturen für Arbeit wortwörtlich Gewehr bei Fuß: deren Wehrdienstberater haben dafür gesorgt, dass mittlerweile ein Drittel aller Bundeswehrsoldaten aus Ostdeutschland stammt; frei nach dem Motto: „Arbeitslos oder Afghanistan“. Kein Wunder, dass bevorzugt chancenlose Ostdeutsche als begehrtes Schlachtvieh für die spannende „Arbeit“ in den „Auslandseinsätzen“ der Bundeswehr rekrutiert werden. Krank kommen unsere Kinder zurück, manchmal auch tot; oft leiden sie unter posttraumatischen Belastungsstörungen.

Wir Ostdeutschen müssen unsere Kinder vor dieser kriegslüsternen Regierung in Berlin, die sie erst vorsätzlich in Armut und Chancenlosigkeit stürzt, um sie hernach als Soldaten ködern zu können, dringend schützen. Ostdeutschland, der friedliche Teil Deutschlands, der nach 1945 keinen Krieg führte, an keinem teilnahm, muss die alte DDR-Friedenstradition unbedingt reaktivieren und fortsetzen. Den widerlichen Kriegsspielen dieser Regierung müssen wir Ostdeutschen einen Riegel vorschieben.

(…)

Gedanken über eine echte Ost-Offensive

Dreißig Jahre nach der sogenannten Wende ist es an der Zeit, den selbst verschuldeten, zu lange geduldeten Quasi-Kolonialstatus in den Neuen Bundesländern zu beenden. Der Osten braucht dringend eine politische, wirtschaftliche, militärische Selbstverwaltung, einen Neuanfang als Staatsgebilde, das zu friedlicher Koexistenz mit anderen Staaten, darunter auch Westdeutschland und Russland, bereit ist. Höchste Priorität: kriegerische Ambitionen müssen dem Staatsgebilde fremd sein. Der derzeitige militaristische Weg der Regierung in Berlin darf auf keinen Fall fortgesetzt werden; auch, um dieser Regierung den Zugriff auf unsere Kinder als Kanonenfutter für ihre militaristischen Selbstmordgedanken und politischen Entgleisungen zu entziehen. Blockfreiheit heißt das Zauberwort.

Vorrang haben muss die Schaffung eines völlig neuen Bildungssystems, das eine niveauvolle fachliche Ausbildung sowie eine ausgezeichnete Bildung und Erziehung unserer Schüler und Studenten leisten kann. Und dieses Bildungssystem muss sich zwingend abheben von den Versatzstücken, an denen das westdeutsche System chronisch krankt. Allseitig ausgebildete, mit Grundlagenwissen ausgestattete Schüler, hoch spezialisierte, kreative Studenten aus der ganzen Breite der Bevölkerung gefördert sind stets eine Bereicherung für jedes wirtschaftliche und politische System.

Zeitgemäß und mehr als notwendig ist es, die Eliten aus den Altbundesländern, allen voran das transatlantisch orientierte, US-hörige Personal, aus sämtlichen politischen Ämtern in Ostdeutschland zu entfernen und mit patriotisch gesinnten, den Frieden liebenden Landeskindern zu besetzen, die nicht nur eine Ahnung von der einstigen Sozialisation der DDR-Bürger haben, sondern auch ihren Bürgern eine gewisse Achtung entgegenbringen. Es ist nicht oder sowieso nur in geringem Maße möglich, den Ostdeutschen die pro-amerikanische Sozialisation zu oktroyieren, die im Westen des Landes eine feste Heimstatt gefunden hat.

Daher sollten von einer Regierung des neu zu bildenden Staatsgefüges Truppenbewegungen der US-Angriffsarmee durch Ostdeutschland strikt unterbunden werden. Der Militärmacht der Vereinigten Staaten, die aus guten Gründen einen schlechten Ruf im Osten Deutschlands hat, ebenso dem Angriffsbündnis der NATO, sollte für alle Zeiten die Tür gewiesen werden. Der Osten Deutschlands muss – ähnlich wie die Schweiz oder Österreich – ein „neutrales“ Staatsgebilde werden.

Natürlich ist all das Skizzierte brüchig, unvollständig, doch wie kann so etwas ökonomisch und finanziell geleistet werden? Ein erster Ansatz wäre die Anbindung Ostdeutschlands an die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft, eine Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Respekt basiert, auf fairen Bedingungen auch für ökonomisch schwächere Mitglieder sowie struktureller Unterstützung für ärmere Staaten und Regionen. Das wäre zudem ein wichtiger Beitrag Ostdeutschlands für ein friedliches 21. Jahrhundert, ein winziges Puzzle-Teil, das verhindern könnte, dass die USA im Gleichschritt mit den europäischen und deutschen Eliten einen nächsten Weltkrieg von deutschem Boden aus gegen Russland und China in Gang setzen. Eine zusätzliche Anbindung an das wirtschaftliche Mammutprojekt, die neue Chinesische Seidenstraße, sollte auch ins Auge gefasst werden.

(…)

