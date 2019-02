Er fuhr fort: Ich appelliere an die nationale Verantwortung und bestätige meine Unterstützung für die Initiative Mexikos, Uruguays und Boliviens, die Schritte in Richtung eines nationalen Dialogs zur Lösung der Probleme zwischen den Venezolanern einzuleiten. Ich bestätige meine volle Unterstützung für den Dialog.

weier hier:

https://deutsch.rt.com/kurzclips/83587-maduro-ruft-zu-vorgezogenen-parlamentswahlen/

