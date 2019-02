„Antifa“ als Hilfstruppen des Macron-Regimes

Am Samstag während der 12. Gelbwesten-Demonstrationen in Toulouse und Paris

Bezahlte „Antifa“-Hilfstruppen der Polizei oder nützliche Idioten des Macron-Regimes: Nicht das erste- und sicherlich nicht das letzte Mal – Gruppen der „Antifa“ als brutale Schlägertruppen gegen die Gelbwesten und einen bekannten sympathisierenden Journalisten im Einsatz.

Lengadoc-Info: https://www.facebook.com/lengadocinfo/videos/282134325794367/UzpfSTgzMTA0MDMzMzU4Nzk5NzpWSzoAm dieyODIxMzQzMjU3OTQzNjc/

Und hier beim Versuch die beiden bekanntesten Gelbwesten Jérôme Rodrigues und Éric Drouet anzugreifen, die von anderen Gelbwesten beschützt werden konnten. Jérôme Rodrigues wurde letzte Woche von einer Gummikugel am Auge schwer verletzt, als ein Polizist während der 11. Samstagsdemonstration gezielt auf ihn schoss.

https://twitter.com/EnCausee/status/1091747443392344064

