Italien lehnt Guaido als „verantwortlichen Präsidenten“ ab, erklärt Venezuela sei ein souveräner Staat

Am Donnerstag zog sich die italienische Regierung von der Position des Europäischen Parlaments zurück und teilte mit, dass sie Juan Guaido nicht als „verantwortlichen Präsidenten“ Venezuelas anerkenne.

„Italien erkennt den selbsternannten Präsidenten Juan Guaido nicht an“, sagte der italienische Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten, Manlio Di Stefano, nach Angaben von Telesur.

Der leitende Beamte erklärte, Italien sei „völlig dagegen“, dass ein Land oder eine Gruppe von Ländern „die Innenpolitik“ eines souveränen Staates bestimmen kann.

„Dies nennt man das Prinzip der Nichteinmischung und es ist in der Erklärung von den Vereinten Nationen verankert“, sagte Di Stefano.

Er brachte auch die Besorgnis der italienischen Regierung zum Ausdruck, eine kriegsähnliche Konfrontation in der südamerikanischen Nation zu verhindern, und betonte, dass „der gleiche Fehler in Libyen begangen wurde, und jeder erkennt es heute an.

Am vergangenen Mittwoch warnte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte die internationale Gemeinschaft, dass es nicht „umsichtig“ sei, eine der gegnerischen Parteien in Venezuela zu unterstützen, da „eine invasive Haltung zu mehr Spaltung in der Welt führen würde“.

„Wir halten es nicht für angebracht, eilig zu sein, um Investitionen zu erkennen, die noch keinen Wahlprozess durchlaufen haben“, sagte Conte.

Dennoch verstieß das Europäische Parlament gegen das Völkerrecht und fügte den von den USA angetriebenen Staatsstreich hinzu, der am Donnerstag einer Entschließung zugestimmt hat, in der Juan Guaido als „Interimspräsident Venezuelas“ anerkannt wird.

