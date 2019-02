Autonome Verwaltung gefordert Kurden sehen Russland als Sicherheitsgaranten – Von Karin Leukefeld (junge Welt)

Von Karin Leukefeld

Die Führung der »Demokratischen Föderation Nordsyrien« (DFNS) sucht nach dem angekündigten Abzug der US-Soldaten aus Syrien nach einer oder auch mehreren neuen Schutzmächten. Eine türkische Invasion oder die Einrichtung einer 30 Kilometer breiten »Schutzzone« unter Kontrolle der Türkei würden für ihr Projekt das Ende bedeuten.

Sie appellieren an die »internationale Gemeinschaft«, eine »Flugverbotszone« über dem Norden Syriens zu verhängen. Ein Besuch im Pariser Élysée-Palast Ende 2018 blieb ohne greifbare Ergebnisse; in Kairo ersuchte Mitte Januar eine kurdische Delegation um die Unterstützung des ägyptischen Außenministeriums; Ilham Ahmed, Kovorsitzende des Obersten DFNS-Rates, sprach Ende vergangener Woche in Washington vor. Laut Bloomberg TV, dem Ahmed ein Interview gab, versuche sie, Hilfe der US-Amerikaner gegenüber der Türkei zu mobilisieren.

Russland hält es für die beste Lösung, wenn die syrische Regierung und die syrischen Streitkräfte zukünftig die Gebiete wieder kontrollieren. Das stimmt mit dem Völkerrecht und mit der Forderung der UN-Resolution 2254 nach »territorialer Integrität« Syriens überein.

weiterlesen: https://www.jungewelt.de/artikel/348134.verschiedene-ziele.html

