Unterstützung für Maduro wächst – Afrikanische Union übermittelt Botschaft in Solidarität mit dem venezolanischen Volk und Unterstützung des Präsidenten Maduro

Das venezolanische Außenministerium erklärte, dass die Afrikanische Union Präsident Nicolas Maduro unterstützt.

„Der stellvertretende Vorsitzende der Afrikanischen Union, Thomas Kwesi Quartey, hat eine Botschaft der Solidarität mit dem venezolanischen Volk und der Unterstützung des Verfassungspräsidenten Nicolas Maduro gesandt“, schrieb das venezolanische Außenministerium auf Twitter.

Das Solidaritätsschreiben sei durch den Botschafter des Landes in Äthiopien an die venezolanischen Behörden übergeben worden, fügte das Ministerium hinzu.

Russland, Kuba, China, die Türkei und der Iran haben erbenfalls wiederhlot erklärt die Regierung Maduro uneingeschränkt zu unterstützen.

Das Außenministerium Uruguays gab eine Erklärung zur bevorstehenden internationalen Konferenz zur aktuellen politischen Krise in Venezuela ab, die am 7. Februar in Montevideo stattfinden wird. Die Initiative wurde von Uruguay und Mexiko vorgeschlagen.

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador forderte später dazu auf, einen Dialog zwischen den beiden Lagern in venezolanischen Krisezu beginnen, ohne Bedingungen zu setzen.

