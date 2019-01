Appello per la solidarietà internazionale! Basta con la politica eversiva contro il Venezuela!

http://multipolar-world-against-war.org/2019/01/29/appello-venezuela-in-italiano/ Con la presente esprimiamo la nostra categorica condanna al tentativo di rovesciare il governo legittimamente eletto e il presidente del Venezuela Nicolás Maduro. Il nostro mondo si trova ad un punto critico e pericoloso. La politica distruttiva di interventi militari unilaterali e di cambiamenti di regime illegale, promossa e praticati praticata dagli Stati Uniti, dalla NATO e dai suoi alleati, ha portato alla possibilità di un confronto militare tra gli stati dotati di armi nucleari che potrebbe innescare una nuova guerra mondiale. Gli sforzi della destra reazionaria venezuelana in collaborazione con il governo degli Stati Uniti, Unione Europea, Organizzazione degli Stati Americani (OAS) e diversi governi latinoamericani sono un chiaro tentativo di un intervento aperto negli affari interni del paese. L’auto proclamato „presidente ad interim“ nella persona di Juan Guaidó, e la sequenza di eventi rappresenta una pericolosa escalation dei piani imperialisti USA, UE e NATO nella regione. I rappresentanti dell’amministrazione Trump stanno ora discutendo apertamente della possibilità di „azione militare“ e giudicano il Venezuela, insieme a Cuba e al Nicaragua, come parte di una „Troika della Tirannia“. Condanniamo le sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti e di altri paesi, che hanno aggravato la situazione in Venezuela. Questa politica di sanzioni ha privato il paese dei mezzi con cui il governo avrebbe potuto farlo sfuggire alla sua recessione economica. Allo stesso tempo, con i più bassi prezzi mondiali del petrolio, anche la produzione petrolifera nel paese è diminuita drasticamente, aggravando ulteriormente la crisi economica. La politica aggressiva delle sanzioni degli stati occidentali contro governi sgraditi ha una lunga tradizione. Esempi ne sono Iraq, Iran, Libia, Cuba, Corea del Nord, Siria e Russia. Con la presente esprimiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano nella sua lotta per la sovranità del suo paese. Nell’interesse del Venezuela, della regione e del principio di sovranità nazionale, gli attori internazionali dovrebbero sostenere i negoziati tra il governo venezuelano e i suoi oppositori. Anche prendendo in considerazione il disappunto di molti cittadini venezuelani nei confronti del loro governo, qualsiasi tentativo estero di rovesciare il governo eletto del Venezuela deve essere fermamente respinto. Dobbiamo unirci ad una rete internazionale che cerchi, attraverso il rinforzo della cooperazione multipolare, attraverso la diplomazia, lo stato di diritto e attraverso l’onestà mediatica, di scongiurare una catastrofe. Rifiuto categorico di interventismo e di aggressione unilaterale. Facciamo anche riferimento al nostro Appello di Aprile 2018 per la solidarietà internazionale con tutti i paesi che sostengono la pace e la diplomazia, firmato da numerosi individui e organizzazioni. Chiunque può sottoscrivere questo appello per il Venezuela, si può utilizzare il modulo e-mail qui sotto o scrivere direttamente a email@hbuecker.net

Alcuni dei sostenitori:

Dr. Nancy Larenas Ojeda, “Patria Grande Berlin”, Coordinador Alemania PC Chile

Victor Grossman. Berlin

Roger Waters, Musician, co-founder of Pink Floyd, New York, USA

Medea Benjamin, Co-founder of CODEPINK, USA

Cynthia McKinney, human rights activist, politician, Atlanta, USA

Dr. Alexander S. Neu, Member of Parliament, Fraktion DIE LINKE

Ralph Niemeyer, Journalist, Schwäbisch Gmünd www.eu-chronicle.eu

Frank Dorrel, Anti-War Peace Activist, USA addictedtowar.com

Annette Groth, frm.Member of Parliament, DIE LINKE. Stuttgart

Elizabeth Murray, Ex-Deputy National Intelligence Officer, National Intelligence Council (ret.), USA

Anja und Bernd Mewes, Friedensglockengesellschaft Berlin e.V.

Coleen Rowley, retired FBI agent and former Minneapolis Division Legal Counsel, USA

Philip M. Giraldi, former CIA operations officer, USA

Women Against War, peace activist organization in Albany, New York, USA

Atomwaffenfreies Europa e. V., Irene Eckert, Potsdam akf-europe.com

Todd E. Pierce, Major, retired U.S. Army Judge Advocate, USA

Dr. Angelika Haas, Berlin

Ekkehard Lentz, Sprecher Bremer Friedensforum Webseite

Elke Zwinge-Makamizile, Lehrerin, Berlin nato-tribunal.de

Ana Barbara von Keitz, Keramikerin Berliner Arbeitskreises Uran-Munition

Rudi Denner, Pressesprecher Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden e.V., Berlin

