Treffpunkt: Wien Uni-Eck | U2-Schottentor anschließend: Demonstration

zur Botschaft der USA (Boltzmanngasse 16)

Demonstration 1. Februar 2019, 18 Uhr, Wien

Es rufen auf (wird laufend ergänzt): Partei der Arbeit, ALBA-Austria,

Solidar-Werkstatt Österreich, SozialdemokratInnen und

GewerkschafterInnen gegen Notstandspolitik, KJÖ – Kommunistische Jugend

Österreichs, Kommunistischer StudentInnenverband (KSV),

Antiimperialistische Koordination (AIK)

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge