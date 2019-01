Maßnahmen gegen Guaidó: USA warnen vor „schwerwiegenden Folgen“ (RT Deutsch)

Der venezolanische Generalstaatsanwalt Tareck Saab sagte, er habe den Obersten Gerichtshof gebeten, ein Ermittlungsverfahren gegen Guaidó einzuleiten, und beschuldigte ihn, ausländischen Ländern bei der Einmischung in interne Angelegenheiten zu helfen. Er bat das Gericht auch, dem 35-jährigen ein Reiseverbot zu verhängen und seine Bankkonten einzufrieren.

Als Reaktion darauf warnte der nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, in einem Tweet, der Saab als „illegitimen ehemaligen venezolanischen Generalstaatsanwalt“ bezeichnete, vor „schwerwiegenden Folgen für diejenigen, die versuchen, die Demokratie zu untergraben und Guaidó zu schaden“.

more here:

https://deutsch.rt.com/international/83328-massnahmen-gegen-guaido-usa-warnen-schwerwiegende-konsequenzen/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge