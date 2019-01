Keine Anerkennung für Putschisten! Aufruf zum Protest gegen den versuchten Staatsstreich in Venezuela (dkp-berlin.info)

Hände weg von Venezuela!

Kommt zur Protestkundgebung

am Mittwoch, dem 30.Januar 2019

um 17:00 Uhr

am Pariser Platz/Brandenburger Tor

DKP Berlin

FG BRD-Kuba Regionalgruppe Berlin

Cuba Si

FBK Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba e.V.

Karen e.V.

Alexander-von-Humboldt-Gesellschaft

Netzwerk Cuba

DieLinke Tempelhof-Schöneberg

Coordinador Alemania PCChile

Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e. V.

Red de Solidaridad Patria Grande Berlin, Alemania

